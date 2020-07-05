Вашему вниманию видеообзор матча 30 тура чемпионата Италии между Кальяри и Аталантой.
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05 июля 2020, 23:57
В матче 30-го тура первенства Серии А Аталанта на выезде минимально обыграла Кальяри и вплотную приблизилась к Интеру.
Джан Пьеро Гасперини выставил на Сарденья Арене экспериментальный состав, в котором внес изменения во все линии и полностью заменив атаку.
Настоящим лидером проявил себя Руслан Малиновский, участвовавший во всех атакующих комбинациях Аталанты и заработав практически все "стандарты" для гостей, в том числе и красную карточку Карбони и пенальти, реализованный Муриэлем.
Кальяри — Аталанта 0:1
Гол: ... — Муриэль, 27 (пен.)
Кальяри: Краньо — Пизакане (Клаван, 75), Карбони, Валукевич — Ионицэ (Фараго, 67), Рог, Нандес, Наингголан (Бирса, 67), Ликояннис (Маттьелло, 67) — Жоао Педро, Симеоне (Рагатцу, 75).
Аталанта: Спортьелло — Кальдара, Паломино, Шутало (Толои, 83) — Хатебур (Госенс, 74), Де Рон, Тамез, Кастань — Пашалич (Иличич, 60), Муриэль (Сапата, 61), Малиновский (Гомес, 60).
Предупреждения: Карбони, Пизакане, Нандес — Паломино, Хатебур.
На 26-й минуте Карбони (Кальяри) получил красную карточку.