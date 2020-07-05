Италия

Вашему вниманию видеообзор матча 30 тура чемпионата Италии между Кальяри и Аталантой.

В матче 30-го тура первенства Серии А Аталанта на выезде минимально обыграла Кальяри и вплотную приблизилась к Интеру.

Джан Пьеро Гасперини выставил на Сарденья Арене экспериментальный состав, в котором внес изменения во все линии и полностью заменив атаку.

Настоящим лидером проявил себя Руслан Малиновский, участвовавший во всех атакующих комбинациях Аталанты и заработав практически все "стандарты" для гостей, в том числе и красную карточку Карбони и пенальти, реализованный Муриэлем.

Кальяри — Аталанта 0:1

Гол: ... — Муриэль, 27 (пен.)

Кальяри: Краньо — Пизакане (Клаван, 75), Карбони, Валукевич — Ионицэ (Фараго, 67), Рог, Нандес, Наингголан (Бирса, 67), Ликояннис (Маттьелло, 67) — Жоао Педро, Симеоне (Рагатцу, 75).

Аталанта: Спортьелло — Кальдара, Паломино, Шутало (Толои, 83) — Хатебур (Госенс, 74), Де Рон, Тамез, Кастань — Пашалич (Иличич, 60), Муриэль (Сапата, 61), Малиновский (Гомес, 60).

Предупреждения: Карбони, Пизакане, Нандес — Паломино, Хатебур.

На 26-й минуте Карбони (Кальяри) получил красную карточку.