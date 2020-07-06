Италия

Главный тренер Ювентуса высказался накануне трудного поединка.

Маурицио Сарри ждет очень непростое противостояние с Миланом и сетует на кадровые проблемы.

"Завтра для нас сложная игра. Милан уже создал проблемы для нас в этом сезоне и находится в отличной физической и психологической форме, играет на высоком уровне.

Наше лидерство не должно расслабить нас. Мы просто сосредоточены на завтрашней игре. Мы даже не смотрим, с кем мы сразимся дальше.

Кадровые вопросы? Все говорили о том, насколько велик наш состав, но сейчас у нас не так много вариантов на выбор", — сказал главный тренер туринцев на пресс-конференции.

Матч Милан — Ювентус состоится во вторник, 7 июля, в 22:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.