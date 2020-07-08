Италия

Директор по стратегическому развитию клуба может поменять место работы.

"Я не знаю, будет ли мне место в Милане в будущем. Я просто хочу дойти до конца сезона в позитивном ключе, так как у нас еще много игр, и мы можем делать хорошие вещи, тогда мы сможем определиться с нашим будущим.

Хочу ли я остаться в Милане. Это сложный вопрос. Моя связь с Миланом никогда не будет обсуждаться", — приводит слова Мальдини Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, что Реал может предложить Мальдини работу в клубе.