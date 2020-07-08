Италия 08 июля 2020, 12:38 Роналду — о поражении от Милана: Выше головы и продолжаем работать! Лидер Ювентуса высказался о поражении в матче с Миланом (2:4). Криштиану Роналду, Getty Images 08 июля 2020, 12:38 Милан добыл победу над Ювентусом в рамках 31-го тура итальянской Серии А, совершив камбэк во втором тайме (4:2). Звездный нападающий туринского клуба Криштиану Роналду поделился эмоциями от неудовлетворительного для своей команды результата. "Это был не тот результат, на который мы рассчитывали, но выше головы и продолжаем работать! Вместе до конца", — написал Роналду в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram "Это не тот результат, которого мы хотели, но выше головы и продолжаем работать!"💪 Такими словами Криштиану #Роналду прокомментировал поражение Ювентуса в матче против Милана со светом 2:4😉🙌 Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua) 8 Июл 2020 в 2:26 PDT Смотрите видео голов и обзор матча Милан — Ювентус на Football.ua. Люди Криштиану Роналду Команды Милан Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте