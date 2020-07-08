Италия

Лидер Ювентуса высказался о поражении в матче с Миланом (2:4).

Милан добыл победу над Ювентусом в рамках 31-го тура итальянской Серии А, совершив камбэк во втором тайме (4:2). Звездный нападающий туринского клуба Криштиану Роналду поделился эмоциями от неудовлетворительного для своей команды результата.

"Это был не тот результат, на который мы рассчитывали, но выше головы и продолжаем работать! Вместе до конца", — написал Роналду в своем Instagram.

Смотрите видео голов и обзор матча Милан — Ювентус на Football.ua.