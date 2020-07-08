Италия

Патрик не поможет римскому клубу в ближайших поединках.

Защитник Лацио Патрик получил дисквалификацию на четыре матча за свое поведение, сообщает портал Football Italia.

В дополнительное время встречи с Лечче (1:2) Патрик укусил игрока "желто-красных" Джулио Донати. Испанский центрбек сразу увидел перед собой красную карточку и покинул поле.

Контрольно-дисциплинарный комитет Серии А рассмотрел эпизод с участием 27-летнего игрока и решил отстранить его на четыре матча. Также он будет вынужден выплатить штраф в размере 10 тысяч евро.

В текущем сезоне Патрик провел 20 поединков в футболке "орлов", отличившись одним голом.