Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Верона — Интер, Getty Images
10 июля 2020, 06:20
В поединке 31-го тура итальянской Серии А Верона принимала на своем поле Интер и сумела отобрать очки у фаворита, добыв ничейный результат (2:2).
Экс-полузащитник киевского Динамо Мигель Велозу на 86-й минуте сравнял счет и принес Вероне сенсационный один пункт в копилку.
Смотрите видео голов и обзор матча Верона — Интер:
Верона — Интер 2:2
Голы: Лазович, 2, Велозу, 86 — Кандрева, 49, Димарко, 55 (в свои ворота)
Верона: Сильвестри — Рахмани, Гюнтер, Кумбулла (Эмперер, 84) — Фараони, Амрабат, Велозу, Димарко (Аджапонг, 66) — Пессина, Лазович (Верре, 84) — Степински (Ди Кармине, 54)
Интер: Ханданович — Годин, Шкриниар, Де Врей — Кандрева, Гальярдини, Брозович (Весино, 70), Янг — Борха (Эриксен, 88) — Лукаку (Мартинес, 76), Санчес
Предупреждения: Димарко, Гюнтер, Амрабат — Валеро, Янг