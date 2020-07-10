Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 31-го тура итальянской Серии А Верона принимала на своем поле Интер и сумела отобрать очки у фаворита, добыв ничейный результат (2:2).

Экс-полузащитник киевского Динамо Мигель Велозу на 86-й минуте сравнял счет и принес Вероне сенсационный один пункт в копилку.

Смотрите видео голов и обзор матча Верона — Интер:

Верона — Интер 2:2

Голы: Лазович, 2, Велозу, 86 — Кандрева, 49, Димарко, 55 (в свои ворота)

Верона: Сильвестри — Рахмани, Гюнтер, Кумбулла (Эмперер, 84) — Фараони, Амрабат, Велозу, Димарко (Аджапонг, 66) — Пессина, Лазович (Верре, 84) — Степински (Ди Кармине, 54)

Интер: Ханданович — Годин, Шкриниар, Де Врей — Кандрева, Гальярдини, Брозович (Весино, 70), Янг — Борха (Эриксен, 88) — Лукаку (Мартинес, 76), Санчес

Предупреждения: Димарко, Гюнтер, Амрабат — Валеро, Янг