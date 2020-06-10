Италия

Марчелло Липпи высоко оценил работу, проделанную Дженнаро Гаттузо в Наполи.

Легендарный итальянский тренер Марчелло Липпи считает, что Дженнаро Гаттузо по умению построить «свою» команду на данный момент в Серии А уступает только Антонио Конте.

"Конте, конечно, сейчас лучший в Серии А по способности строить команду, но Гаттузо тоже становится мастером, – цитирует Липпи Gazzetta dello Sport. – Рино прибыл в Наполи, когда команда была в глубоком кризисе. Кто-то поспешил заявить, что звезда команды уже закатилась".

"Однако Гаттузо сумел привнести то, чего не хватало Наполи: спокойствие, уверенность, взвешенность и, в то же время эмоциональность. Он не только сумел наладить микроклимат в команде, но и существенно ее перестроил. Думаю, сейчас уже можно говорить, что нынешний Наполи — это команда Рино".

"Правильность пути, выбранного им, доказывается последними результатами, и в первую очередь — гостевой победой над Интером в полуфинале Кубка Италии. В этой паре еще ничего не решено, но Гаттузо доказал, что может потягаться с самим Конте".

"Мне кажется, что вскоре мы увидим целую плеяду молодых итальянских тренеров в Серии А. Симоне Индзаги уже доказал свое право на место в элите, на подходе Филиппо Индзаги, Алессандро Неста, Массимо Оддо... Да и Фабио Каннаваро, как я слышал, тоже намерен вернуться в Италию".

Ответный полуфинальный матч Кубка Италии, в котором Гаттузо вновь сразится с Конте, состоится в субботу, 13 июня, в Неаполе. Начало в 22:00 по киевскому времени.