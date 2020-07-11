Италия

В итальянской Серии В на финише сезона кипят нешуточные страсти.

В матче 33-го тура Серии В между борющейся за выживание Юве Стабией и стремящейся в Серию А Виртус Энтеллой произошла драка — сообщает Tuttomercatoweb.

На 54-й минуте при счете 1:0 в пользу гостей сцепились нападающий Юве Канотто и защитник Энтеллы Копполаро, за что оба получили красные карточки и покинули поле. Это не охладило пыл горячих итальянских парней.

По окончании встречи разборки продолжились, причем Копполаро решил подраться не только со своим обидчиком, но и с членом тренерского штаба "ос". В итоге, получив от сотрудника клуба-хозяина сильный удар в голову, Копполаро оказался в больнице, где проходит обследование, а его обидчик — в полиции.

Впрочем, Юве Стабия в своем официальном пресс-релизе опровергла факт задержания как своего футболиста, так и сотрудника клуба.

Сам матч завершился вничью (1:1), и за пять туров до финиша Виртус Энтелла на 4 очка отстает от зоны плей-офф за выход в Серию А, а Юве Стабия находится в зоне плей-офф за выживание в Серии В, оторвавшись от зоны вылета на 5 очков и на 3 очка отставая от безопасного 15-го места.