Италия

Хавбек прокомментировал поединок против туринцев.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский, который стал автором гола в ворота Ювентуса, прокомментировал исход поединка (2:2).

"Игроки расстроены. Считаю, мы потеряли два очка, так как Аталанта заслуживала победу. Но нам поставили два пенальти. Мы старались хорошо защищаться в последние минуты, чтобы сохранить результат, но немного не повезло. Просто это просто был не наш день".

"Мы играли очень хорошо, доминируя в первом тайме. У нас были отличные моменты, мы контролировали мяч. Мы забили гол и во втором тайме старались играть более компактно, проводили хорошие контратаки. Думаю, мы могли выжать больше из этих моментов. Надо извлечь урок из этого матча".

"Заработать одно очко в матче против Ювентуса — это неплохо. Надо двигаться дальше, готовиться к следующему матчу", — сказал Малиновский YouTube-каналу Аталанты.

Напомним, украинскому футболисту хватило 20 минут, чтобы стать лучшим игроком поединка.