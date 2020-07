Италия

Football.ua собрал комментарии СМИ и болельщиков об игре Руслана Малиновского в поединке против Ювентуса (2:2).

В центральном поединке 32-го тура чемпионата Италии Аталанта на выезде была максимально близка к тому, чтобы добыть победу над Ювентусом, но "бьянконери" под самый занавес встречи сумели выровнять паритет, расписав результативную ничью (2:2). К слову, бергамаски упустили шанс обойти Лацио и занять второе место в турнирной таблице.

Полузащитник гостей Руслан Малиновский вышел на поле на 68-й минуте. В запасе у украинца была немногим более 20 минут, но этого хватило сполна, чтобы забить гол на 80-й минуте встречи и стать лучшим игроком поединка по версии WhoScored с оценкой 7,7, опередив тем самым автора дубля в составе Ювентуса Криштиану Роналду, которого оценили в 7,5 баллов.

К счастью, Малиновский продолжает удачно выступать на итальянских полях, получая в основном лишь положительные отзывы в свой адрес. Отдельно стоит отметить, что как пресса, так и болельщики часто сравнивают нашего хавбека со звездой Юве Криштиану Роналду, акцентируя внимание на эффективности украинца.

"Малиновский и Криштиану. Роналду проверил удачу за четверть часа до конца игры: отличный контроль мяча и удар — Голлини на месте. Но незадолго до этого Малиновский также создал отличный момент, пробив с левой рабочей ноги. Украинец, однако, также показывает, что он хорошо владеет и правой: на 80-й минуте выводит огненным ударом свою команду вперед, и команда из Бергамо вновь начала мечтать о победе", — пишет Gazzetta dello Sport.

Особое влияние на поединок отметил Tuttosport. СМИ считает, что уровень таких игроков, как Малиновский, делает Аталанту куда более конкурентной командой.

"Аталанте оказалось достаточно одного мгновения, чтобы снизить темп и остро атаковать, имея минимальное количество пространства, как это произошло за последние 20 минут. Таким образом, Малиновский практически из ниоткуда сделал свой результативный выстрел. Подобные замены, между прочим, также подтверждают, что Аталанта теперь может идти в ногу с большими командами с точки зрения составов, так как это позволяет таким людям, как Иличич и Гомес, уходить с поля, не ощущая при этом особой разницы и игре. Даже наоборот".

Corriere dello Sport также проводит параллели между звездным португальцем и украинским полузащитником.

"С одной стороны, Малиновский упустил отличную возможность, а с другой — Голлини парировал удар Роналду. Но во втором случае украинский полузащитник не ошибся: с помощью ассиста Муриэля, он выстрелил с правой ноги в угол ворот Щесны. А принес ничью Ювентусу все тот же Роналду, реализовав очередной пенальти".

Болельщики же были более щедры на эмоции и комплименты для Малиновского, отмечая то, насколько бергамаски угадали с трансфером игрока.

"Я помню, как на Atalanta News в начале сезона сказали, что Руслан Малиновский будет тем игроком, за которым следует наблюдать — и насколько они были правы. Его удар имеет силу уровня Роналду. Блестяще", — отметил фанат.

I remember @AtalantaBC_News telling me at the start of the season that Ruslan Malinovskyi was the player I needed to watch — and how right they were. That strike had Ronaldo-level power. Brilliant. — Nathan Salt (@NathSalt1) July 11, 2020

"Люблю Руслана Малиновского. Выдающаяся левая нога и для обводки соперников, и для ударов, и он всегда забивает яркие голы. Отличный игрок против команд с глубокой обороной, так как он один из лучших дальнобойщиков в Европе. Защитники должны либо выйти из своей зоны и обезвредить его, оставив пространство открытым, либо позволить ему нанести удар".

Love Ruslan Malinovskyi. Outstanding left foot for both passing and shooting, and he always score screamers. Great player against low-blocks as he’s one of the best long-range shooters in Europe. Defenders either have to step out and defuse, leaving space open, or let him shoot. — Maxi (@MaaxiAngelo) July 11, 2020

"Если ты будешь выстреливать так, как Малиновский, ни одна девушка тебе не откажет". И в правду.

If you shot your shot like Malinovskyi🔥no babe will reject you — Common Sense (@MoussaMakarfi) July 11, 2020

Один болельщик отметил тот факт, что мало кто придавал значение трансферу хавбека из Бельгии в Аталанту.

"Малиновский был очень недооцененным подписанием для Аталанты".

Malinovskyi has been a very underrated signing for Atalanta — Spursd22 (@SpursD22) July 11, 2020

Не остались в стороне и болельщики туринцев. Некоторые из них хотели бы видеть украинца в своей команде.

"Когда я закрываю глаза, то вижу Малиновского в футболке Ювентуса. Этот парень с начала сезона практически в одиночестве находит себе место и возможность для удара. Теперь он играет на всех направлениях поля, а его удар способен выбить двери".

Io se chiudo gli occhi vedo Malinovskyi con la maglia della Juve.

Questo ragazzo ad inizio anno giocava praticamente da solo cercando lo spazio per tirare e basta, ora gioca in tutte le direzioni e in più ha quel tiro che spacca le porte. — Salvo パンダさん (@PandaSalvo) July 12, 2020

"Команда Гасперини отправила очередной месседж в Европу. Без колебаний, независимо от соперника. Прекрасный футбол представлен в основном Папу Гомесом и Дуваном Сапатой. Вдобавок к ним Малиновский снова продемонстрировал себя очень хорошо. Настоящий бомбардир. Продолжаю наблюдать за Аталантой".

A equipe de Gasperini deu um recado para a Europa. Não existe hesitar, independente qual seja o adversário. Ótimo futebol apresentado, principalmente por Papu Gomez e Duván Zapata. Além deles, Malinovskyi entrou muito bem novamente. Um autêntico chutador. Olho na Atalanta! — Eurófilos da Bola (@eurofilos) July 11, 2020

"Малиновский имеет удар настоящего таланта. Воспитанный в Дзингонии, этот парень сделает себя сам. Изысканный и беспощадный левша, сегодня вечером также сумел забить с правой ноги. Еще и как забить. Талант в прогрессе", — красноречиво высказался об украинце один из поклонников.

#Malinovskyi ha i colpi del vero talento. Allevato e coccolato a Zingonia, il ragazzo si farà. Mancino raffinato quanto spietato, stasera però fa gol anche di destro. E che gol.

A talent in progress.#JuventusAtalanta — Luca Cirella (@lucacirex) July 11, 2020

Не скупятся фанаты отмечать то, насколько украинец уверенно играет обеими ногами.

"Одна вещь, которую я не понимаю в футболе высокого уровня — это видеть ограниченных игроков, которые не знают как/не хотят использовать нерабочую ногу. Вот почему, с другой стороны, я схожу с ума от таких людей, как Малиновский".

Una cosa che non accetto nel calcio ad alto livello è vedere giocatori limitati per non saper/voler usare il piede debole. Ecco perché, viceversa, impazzisco per gente come #Malinovskyi#JuventusAtalanta — Marco Castro (@marcocastro2906) July 11, 2020

Ну и напоследок, болельщик дал самую четкую оценку тому, что на сегодняшний день из себя представляет наш полузащитник.

"Руслан Малиновский — настоящий талант. Звезда в процессе становления".

Ruslan Malinovskyi, a real talent. A star in the making — Ardian Asrofi (@ArdianAsrofi92) July 11, 2020

Как мы видим, болельщики очень тепло воспринимают игру украинского хавбека, который продолжает отвоевывать свое место в Аталанте.