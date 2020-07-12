Италия

Представляем вашему вниманию результаты матчей 32-го тура чемпионата Италии за 12 июля.

Завершились еще четыре поединка 32-го тура итальянской Серии А, в которых Фиорентина вырвала ничью у Вероны, Сампдория добыла волевую победу над Удинезе, Парма совершила камбэк в матче с Болоньей, а Кальяри и Лечче не выявили сильнейшего по итогам 90 минут.

Фиорентина — Верона 1:1

Гол: Кутроне, 90+6 — Фараони, 18

Фиорентина: Дронговски, Лирола (Влахович, 81), Игор Жулио, Пеццелья, Далберт, Рибери (Кутроне, 46), Кастровилли, Соттиль (Кьеза, 46), Пульгар, Миленкович, Куаме.

Верона: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Димарко (Аджапонг, 69), Лазович (Верре, 58), Амрабат, Пессина (Дзакканьи, 58), Велозу, Кумбула (Алан Эмперор, 79), Ди Кармине (Стемпиньски, 69).

Предупреждения: Пульгар, Игор Жулио, Миленкович, Стемпиньски.

Удинезе — Сампдория 1:2

Голы: Лазанья, 37 - Куальярелла, 45+1, Бонаццоли, 84, Габбиадини, 90+3

Удинезе: Муссо, Нюйтинк, Самир, Трост-Эконг, Ларсен (тер Авест, 68), Яяло (Теодорчик, 86), Сема, Уолас (Фофана, 53), де Пауль, Несторовски (Окака Чука, 53), Лазанья.

Сампдория: Аудеро, Ауджелло, Колли, Берешиньски, Депаоли, Экдаль, Линетти, Рамирес (Бонаццоли, 45), Торсбю, Йосида, Куальярелла (Габбьядини, 78).

Предупреждения: Экдаль, Аудеро, Торсбю, тер Авест, Ауджелло.

Парма — Болонья 2:2

Голы: Куртич, 90+3, Инглезе, 90+5 — Данило, 3, Сориано, 16

Парма: Сепе, Якопони, Гальоло, Дармиан, Лорини (Пеццелла, 83), Куртич, Эрнани, Куцка (Грасси, 60), Скоццарелла (Кулусевски, 46), Спрокати (Инглезе, 60), Бруну Алвеш (Карамо, 46).

Болонья: Скорупски, Бани (Мбайе, 44), Ларангейра, Томиясу, Дейкс, Сориано, Медель (Руффо Лучи, 90), Орсолини (Ольсен, 77), Домингес (Сванберг, 77), Сансоне (Паласио, 77), Барроу.

Предупреждения: Бруну Алвеш, Барроу.

Кальяри — Лечче 0:0

Кальяри: Краньо, Валюкевич, Ликояннис, Клаван, Маттьелло (Фараго, 68), Ионицэ (Бирса, 68), Нандес, Наингголан (Рагатцу, 30), Рог, Жоао Педро (Перейро, 84), Симеоне.

Лечче: Габриэл, Кальдерони (Рисполи, 40), Донати, Лучони, Пас, Манкозу, Петриччоне (Дейола, 74), Фалько (Фариас, 32), Сапонара, Барак, Эль-Бабакар (Маер, 74).

Предупреждения: Дейола, Бирса.