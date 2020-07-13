Италия

Звездный португалец не рассматривает вариант со сменой клубной прописки.

Нападающий Криштиану Роналду в ближайшее трансферное окно не планирует уходить из Ювентуса, даже если получит предложение от Пари Сен-Жермен. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, 35-летний португалец счастлив в туринском клубе и не готовится приняться новый вызов в своем карьере.

Отметить, что нынешний контракт Роналду с Ювентусом рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне Серии А он провел 28 матчей, в которых 28 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, ранее экс-вингер сборной Португалии Нани признался, что Криштиану Роналду может завершить карьеру в американской МЛС.