Италия

Травма головы нападающего Аталанты Луиса Муриэля оказалась не серьезной.

Луис Муриэль, упавший дома с лестницы и получивший травму головы, отделался легким испугом. Форварда Аталанты уже выписали из больницы, однако сыграть претив Брешии он не сможет.

"Я в порядке, я дома, – цитирует колумбийца Calciomercato.com. – К счастью, не произошло ничего серьезного. Я буду на стадионе, чтобы поддержать Аталанту, а со среды вернусь к тренировкам в нормальном режиме. Спасибо за любовь и поддержку!"

Во вторник, 14 июля, Аталанта примет Брешию в матче 33-го тура (начало в 22:45 по киевскому времени) и сможет, хотя бы на время, подняться на второе место в турнирной таблице.

В 34-м туре Аталанта отправится в госте к Вероне (суббота, 18 июля, 18:15), и в этом поединке присутствие в составе лучшего бомбардира Аталанты будет куда важнее для бергамасков.