Италия

"Россонери" не проиграли ни одного матча после карантина.

Завершился поединок 33-го тура итальянской Серии А, в котором Милан принимал на своем поле Парму.

Гости первыми повели в счете под занавес первого тайма, когда Куртич откликнулся на передачу Грасси и отправил мяч в сетку ворот.

Однако во второй половине встречи Милану удалось склонить чашу весов в свою сторону и добыть победу благодаря голам Франка Кессье, Алессио Романьоли и Хакана Чалханоглу (3:1).

Отметим, что "россонери" в последний раз проигрывали в рамках первенства Италии еще восьмого февраля этого года.

Милан - Парма 3:1

Голы: Кессье, 55, Романьоли, 59, Чалханоглу, 77 — Куртич, 44

Милан: Доннарумма — Конти (Калабрия, 46), Кьер, Романьоли, Эрнандес (Лаксальт, 80) — Кессье, Бонавентура, Билья (Беннасер, 56) — Рафаэл Леау (Ребич, 61), Ибрагимович, Чалханоглу (Крунич, 80).

Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш (Дермаку, 46), Гальоло — Грасси (Эрнани, 63), Куртич, Бругман (Инглезе, 63) — Кулусевски, Корнелиус (Карамо, 14, Капрари, 82), Жервиньо.

Предупреждения: Конти — Грасси, Дармиан.