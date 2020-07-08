Миланский клуб хочет пригласить хорватского форварда.
Марио Манджукич, Getty Images
08 июля 2020, 14:58
Бывший нападающий Ювентуса Марио Манджукич попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Манджукич расторг контракт с катарским Аль-Духаилем и получил статус свободного агента. Главный тренер Интера Антонио Конте хочет видеть опытного форварда в своей команде и рассматривает его как сменщика для Ромелу Лукаку.
В подписании 34-летнего игрока также заинтересованы Беневенто и Милан.
Ранее сообщалось, что Интер также нацелился на приобретение полузащитника Милана Франка Кессье.