Италия

Миланский клуб хочет пригласить хорватского форварда.

Бывший нападающий Ювентуса Марио Манджукич попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Манджукич расторг контракт с катарским Аль-Духаилем и получил статус свободного агента. Главный тренер Интера Антонио Конте хочет видеть опытного форварда в своей команде и рассматривает его как сменщика для Ромелу Лукаку.

В подписании 34-летнего игрока также заинтересованы Беневенто и Милан.

Ранее сообщалось, что Интер также нацелился на приобретение полузащитника Милана Франка Кессье.