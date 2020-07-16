Италия

Нападающий Интера Ромелу Лукаку получил отдых на матч 33-го тура чемпионата Италии.

Главный тренер Интера Антонио Конте решил предоставить отдых своему лучшему нападающему Ромелу Лукаку — сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Italia.

С бельгийским форвардом, забившим в нынешнем первенстве Серии А 20 мячей в 31-м матче, все в порядке, однако ему предоставлена возможность восстановить силы накануне куда более важного поединка в 34-м туре против Ромы.

Матч СПАЛ — Интер состоится в четверг, 16 июля. Начало в 22:45 по киевскому времени.