Италия

На выезде "богиня" не сумела одолеть Верону в матче чемпионата Италии.

В 34-м туре Серии А Аталанта отправилась на выезде к Вероне.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини не сумели одолеть своего соперника, но поднялись на вторую строчку в лиге. Правда, свой поединок предстоит сыграть еще Интеру.

Обзор матча:

Верона — Аталанта 1:1

Голы: Пессина, 59 — Сапата, 50

Верона: Сильвестри — Гюнтер (Ловато, 82), Эмперер, Ррахмани — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович (Димарко, 73) — Пессина, Дзакканьи (Борини, 46), Сальседо (Ди Кармине, 73)

Аталанта: Голлини — Толои, Паломино (Кальдара, 69), Джимсити — Хатебур, Фройлер (Де Роон, 79), Пашалич, Госенс (Кастань, 69) — Малиновский (Муриэль 82), Гомес — Сапата

Предупреждения: Амрабат, Пессина — Хатебур, Толой.