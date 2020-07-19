Италия

Неаполитанцы проявляют интерес к сербскому форварду.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович попал в сферу интересов Наполи, сообщает издание AS.

Партенопейцы намерены укрепить атакующую линию и попытаются подписать сербского форварда. "Адзурри" готовы арендовать сербского форварда с правом выкупа за 50 млн евро.

Руководство Наполи рассматривает 22-летнего игрока в качестве альтернативы Виктору Осимхену из Лилля.

В этом сезоне Йович провел 25 поединков в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в борьбе за Йовича лидирует Герта.