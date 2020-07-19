Неаполитанцы проявляют интерес к сербскому форварду.
Лука Йович, Getty Images
19 июля 2020, 15:29
Нападающий мадридского Реала Лука Йович попал в сферу интересов Наполи, сообщает издание AS.
Партенопейцы намерены укрепить атакующую линию и попытаются подписать сербского форварда. "Адзурри" готовы арендовать сербского форварда с правом выкупа за 50 млн евро.
Руководство Наполи рассматривает 22-летнего игрока в качестве альтернативы Виктору Осимхену из Лилля.
В этом сезоне Йович провел 25 поединков в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что в борьбе за Йовича лидирует Герта.