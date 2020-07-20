Италия

Француз не присоединится к итальянскому клубу.

Бывший нападающий Лилля Лоик Реми не станет игроком Беневенто этим летом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Реми согласовал условия сотрудничества с "ведьмами" и прибыл в клуб для подписания соглашения. Однако французский форвард провалил медосмотр, после чего новичок Серии А отказался от его подписания.

Во вторник 33-летний игрок встретится с руководством Беневенто, чтобы попрощаться после нескольких дней в клубе.

В минувшем сезоне Реми провел 30 поединков в составе Лилля, забив 14 голов.

Ранее сообщалось, что Беневенто также заинтересован в подписании Марио Манджукича.