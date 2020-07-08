Италия

У новичка Серии А Беневенто амбициозные планы.

Нападающий Беневенто Роберто Инсинье уверен, что Беневенто по силам не бороться за выживание в Серии А, а ставить более серьезные задачи.

"Спортивный директор Пасквале Фоджа и президент Оресте Вигорито обеспечивают команду всем необходимым, – цитирует брата капитана Наполи Лоренцо Инсинье Football Italia. – А наш тренер Филиппо Индзаги всегда стремится к максимальным результатам. После поражения в ничего не значившем матче против Кротоне он в ярости разбил демонстрационную доску в раздевалке!"

"Свой характер он передает и команде, поэтому мы все тоже не собираемся довольствоваться малым. Естественно, усиление понадобится, но у нас и сейчас вполне боеспособный коллектив. Думаю, Беневенто сможет бороться даже за путевку в Лигу Европы".

"Вчера мы разговаривали с братом. Я пожелал ему забить в матче против Дженоа, а он мне — успешно выступить в Серии А".

За 6 туров до финиша Беневенто опережает на 21 очко ближайшего преследователя и уже гарантировал себе место в Серии А в сезоне-2020/21.

Роберто, как и его старший брат Лоренцо, является воспитанником Наполи, однако за первую команду провел один матч в Серии А и один матч в Лиге Европы, большую часть времени выступая в арендах. С сезона-2018/19 Инсинье-младший играет за Беневенто (57 матчей во всех турнирах, 17 голов).