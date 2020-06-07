Италия

Тренер Бордо Паулу Соуза имеет шанс вернуться в Серию А.

Если Милан не сможет договориться с Ральфом Рангником по поводу назначения главным тренером, то переключится на Паулу Соузу — сообщает Tuttomercatoweb.

Переговоры с нынешним координатором всех спортивных команд компании Red Bull и бывшим тренером РБ Лейпциг пока проходит не так быстро, как хотел бы Милан, поскольку Рангник выдвинул условия, на которые "россонери" не спешат соглашаться.

При этом не исключен вариант, что Стефано Пьоли, которого переговоры с Рангником наверняка задевают, тоже решит покинуть "дьяволов", и тогда кандидатура Паулу Соузы будет весьма кстати.

Нынешний тренер Бордо уже имеет опыт работы в Италии — с Фиорентиной. К тому же 49-летний португалец выступал в Серии А как игрок — в Ювентусе, Интере и Парме.

Сам Соуза ранее говорил, что хочет со временем возглавить Ювентус.