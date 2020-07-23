Италия

Такого безвольного чемпиона в Италии не видели в последних девяти сезонах.

Ювентус, проиграв Удинезе в 35-м туре, установил неприятное достижение — сообщает ОРТА.

В нынешнем сезоне действующий чемпион потерял уже 18 очков, выигрывая по ходу матчей Серии А — такого с Ювентусом не случалось уже 9 лет.

Интересно, что если бы Ювентус выиграл, то гарантировал бы себе девятое чемпионство подряд в день, являющийся 3000-м, в течение которого "старая синьора" удерживает "скудетто" (с 6 мая 2012 года).

Теперь у команды Сарри появился призрачный шанс уступить титул Аталанте или Интеру.