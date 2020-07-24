Италия

Наставник Лацио высказался о победе над Кальяри (2:1).

Лацио добыл непростую победу над Кальяри в рамках 35-го тура итальянской Серии А и гарантировал себе попадание в групповой этап Лиги чемпионов впервые с 2007 года. Главный тренер римского клуба Симоне Индзаги поделился эмоциями от положительного результата своей команды.

"Это был волшебный и важный вечер. Попасть в Лигу чемпионов впервые за 13 лет — это нечто невообразимое, но мы были уверены в себе. Если честно, несмотря на недостатки в нашей игре, сегодня я был абсолютно спокоен. В моем распоряжении были футболисты, которые могли изменить ход встречи".

"В следующем сезоне мы будем играть с октября каждые три дня, поэтому нам необходимо увеличить глубину состава. Но у меня нет никаких сомнений, что к тому моменту мы будем полностью готовы", — заявил Индзаги в эфире телеканала ESPN.

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