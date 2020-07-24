Италия

Миланский клуб попытается переманить аргентинца.

Интер не отказывается от желания подписать нападающего Барселоны Лионеля Месси, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб следит за ситуацией вокруг аргентинца в Барселоне и готов начать с ним переговоры. Форвард недоволен своим положением в каталонском клубе и раздумывает об уходе, чем и хотят воспользоваться "нерадзурри".

Действующий контракт Месси с Барселоной рассчитан до июня 2021 года.

В этом сезоне 33-летний игрок провел 42 поединка в футболке "сине-гранатовых", забив 30 голов и совершив 26 ассистов.

Ранее сообщалось, что Интер сделал предложение полузащитнику Реала Хамесу Родригесу.