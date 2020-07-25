Италия

"Ведьмы" близки к завершению трансфера поляка.

Защитник Монако Камил Глик в ближайшее время станет игроком Беневенто, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В понедельник польский центрбек прибудет в расположение новичка Серии А для прохождения медосмотра и подписания трехлетнего контракта с клубом. Если медицинское обследование пройдет успешно, то 32-летний игрок станет первым подписанием "ведьм" в это межсезонье.

Глик выступал в составе Монако с 2016 года, перейдя из Торино. В этом сезоне защитник провел 24 поединка в футболке монегасков, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Беневенто нацелился на подписание вингера Пармы Жервиньо.