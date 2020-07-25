Италия

Милан предлагает самую большую сумму за Уэсли Фофана по сравнению с конкурентами.

Милан предложил 14миллионов евро за защитника Сент-Этьенна Уэсли Фофана — передает предположение le10sport Football Italia.

Это существенно меньше, чем 20 миллионов, которые просит Сент-Этьенн, но превосходит суммы, которые готовы заплатить те, кто, по мнению le10sport, претендует на Фофана — Лестер, РБ Лейпциг, Монако, Лион и Ренн.

В нынешнем сезоне 19-летний защитник, которого Transfermarkt оценивает в 5,4 миллиона, сыграл 24 матча (в том числе и в финале Кубка Франции против ПСЖ) и забил 2 мяча.