Англия

"Лисы" хотят приобрести юного француза.

Защитник Сент-Этьена Уэсли Фофана попал в сферу интересов Лестера, сообщает портал Le10 Sport.

Английский клуб планирует укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается приобрести юного центрбека. В подписании француза также заинтересованы Милан и Лейпциг.

Фофана является воспитанником Сент-Этьена, дебютировав в первой команде в мае 2019-го. В текущем сезоне 19-летний игрок провел 23 поединка в футболке "зеленых", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Лестер также заинтересован в подписании полузащитника Шахтера Тете.

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