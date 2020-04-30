"Лисы" хотят приобрести юного француза.
УЭСЛИ ФОФАНА, AS SAINT-ÉTIENNE
30 апреля 2020, 06:47
Защитник Сент-Этьена Уэсли Фофана попал в сферу интересов Лестера, сообщает портал Le10 Sport.
Английский клуб планирует укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытается приобрести юного центрбека. В подписании француза также заинтересованы Милан и Лейпциг.
Фофана является воспитанником Сент-Этьена, дебютировав в первой команде в мае 2019-го. В текущем сезоне 19-летний игрок провел 23 поединка в футболке "зеленых", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Лестер также заинтересован в подписании полузащитника Шахтера Тете.
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