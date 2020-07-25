Италия

Стали известны стартовые составы команд на тридцать шестого тура итальянской Серии А между генуэзским Дженоа и миланским Интером.

И подопечных Антонио Конте нет места для ошибки в предстоящей встрече, если перед ними еще стоит цель занять второе место. На этом фоне в стартовом составе миланского клуба произошел целый ряд замен, по сравнению с игрой против Фиорентины в середине недели (0:0). Наконец-то восстановилась пара Мартинес – Лукаку в атаке, Мозес и Бираги составят фланги полузащиты, а вместо травмированного де Врея в центре обороны сыграет Раноккья. Третьим центральным защитником станет Шкриниар.

Дженоа: Перин — Сапата, Ромеро, Голданига — Анкерсен, Ровелла, Берами, Ягелло, Кришито — Фавилли, Пинамонти.

Запасные: Ичасо, Маркетти, Гильоне, Бираски, Баррека, Мазьелло, Сумаоро, Шене, Кассата, Стураро, Эрикссон, Пандев, Санабрия, Фальке, Дестро, Бьянки.

Интер: Ханданович — Шкриниар, Раноккья, Годин — Мозес, Брозович, Гальярдини, Бираги — Эриксен — Лукаку, Мартинес.

Запасные: Паделли, Берни, де Врей, Санчес, Янг, Валеро, Эспозито, Пирола, Агуме, Д'Амброзио, Кандрева, Бастони.

Матч Дженоа — Интер начнется в 20:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.