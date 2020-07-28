Украинскому хавбеку не нашлось места в стартовом составе.
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ, ФОТО: ФК АТАЛАНТА
28 июля 2020, 19:48
В рамках 37-го тура Серии А Парма принимает Аталанту. В стартовом составе не оказалось Руслана Малиновского, но он может выйти на поле со скамейки для запасных.
Стартовые составы:
Парма: Сепе, Алвеш, Барилла, Гальоло, Дармиан, Дермаку, Жервиньо, Капрари, Кулусевски, Куртич, Куцка.
Аталанта: Голлини, Гомес, Госенс, де Рон, Кальдара, Кастань, Паломино, Пашалич, Сапата, Фройлер, Шутало.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Парма – Аталанта, которая начнется в 20:30.