Италия

Украинскому хавбеку не нашлось места в стартовом составе.

В рамках 37-го тура Серии А Парма принимает Аталанту. В стартовом составе не оказалось Руслана Малиновского, но он может выйти на поле со скамейки для запасных.

Стартовые составы:

Парма: Сепе, Алвеш, Барилла, Гальоло, Дармиан, Дермаку, Жервиньо, Капрари, Кулусевски, Куртич, Куцка.

Аталанта: Голлини, Гомес, Госенс, де Рон, Кальдара, Кастань, Паломино, Пашалич, Сапата, Фройлер, Шутало.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Парма – Аталанта, которая начнется в 20:30.