Италия 30 июля 2020, 11:30 Ювентус презентовал форму на следующий сезон Туринцы вернулись к "полосатому" дизайну. фото Ювентус 30 июля 2020, 11:30 Официальный твиттер Ювентуса продемонстрировал домашний комплект формы, в котором туринцы будут выступать в сезоне-2020/21. Отметим, что "бьянконери" вернулись к традиционным полосам, а эмблема клуба представлена золотым цветом. Разработан комплект кампанией Adidas. OUR STRIPES ⚪⚫ OUR STATEMENT Vi presentiamo la nuova maglia Home Juventus 20/21. Disponibile ora ➡️ https://t.co/63idLSUCDp#LiveAhead — JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) July 30, 2020 Ранее свою домашнюю и резервную форму на следующий сезон презентовал Лацио. Также стал известен домашний концепт формы Ромы. Команды Ювентус Источники ФК Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте