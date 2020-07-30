Официальный твиттер Ювентуса продемонстрировал домашний комплект формы, в котором туринцы будут выступать в сезоне-2020/21.

Отметим, что "бьянконери" вернулись к традиционным полосам, а эмблема клуба представлена золотым цветом. Разработан комплект кампанией Adidas.

Ранее свою домашнюю и резервную форму на следующий сезон презентовал Лацио. Также стал известен домашний концепт формы Ромы.