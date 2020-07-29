Италия

Обладатель Суперкубка Италии не стал изменять традициям.

Кампания Macron подготовила для Лацио новые комплекты формы на следующий сезон — сообщил официальный сайт "орлов".

Основной, домашний, комплект имеет традиционную расцветку: голубые футболки и белые шорты. В третьем футболка имеет темно-синий цвет, а шорты погут быть небесно-голубые или также темно-синие.

Для вратарей предусмотрено три цветовых варианта экипировки: оранжевый, черный и небесный.

Лацио уже гарантировал себе место в Лиге чемпионов, однако имеет два матча, с Брешией и Наполи, победив в которых при определенных раскладах может обойти Аталанту и Интер и финишировать на втором месте.