Обладатель Суперкубка Италии не стал изменять традициям.
Фото ФК Лацио
29 июля 2020, 16:44
Кампания Macron подготовила для Лацио новые комплекты формы на следующий сезон — сообщил официальный сайт "орлов".
Основной, домашний, комплект имеет традиционную расцветку: голубые футболки и белые шорты. В третьем футболка имеет темно-синий цвет, а шорты погут быть небесно-голубые или также темно-синие.
Для вратарей предусмотрено три цветовых варианта экипировки: оранжевый, черный и небесный.
Лацио уже гарантировал себе место в Лиге чемпионов, однако имеет два матча, с Брешией и Наполи, победив в которых при определенных раскладах может обойти Аталанту и Интер и финишировать на втором месте.