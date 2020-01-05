Италия

Тренер Фиорентины Беппе Якини поделился своим видением того, какой должна быть его команда.

Накануне матча 18-го тура чемпионата Италии против Болоньи Беппе Якини рассказал о том, что изменилось и изменится в его команде.

"Для меня всегда было важна поддержка болельщиков, – сказал главный тренер Фиорентины на предматчевой пресс-конференции. – А чтобы ее добиться, нам всем надо доказать, что мы всеми силами стараемся побеждать. Игроки меня понимают, и когда мне говорят, что на тренировках мы стали работать напряженнее, я отвечаю, что теперь это для нас обычный уровень".

"Чтобы побеждать, команда должна забивать. Чтобы забивать — надо играть в атакующий футбол. Когда я был игроком, то был довольно прямолинейным разрушителем. Но это не значит, что я не могу поставить команде эффектную и эффективную атакующую игру. Поединок против Болоньи станет отличной проверкой тому, что нам уже удалось сделать, и наверняка укажет на то, над чем еще предстоит поработать".

Матч Болонья — Фиорентина состоится в понедельник, 6 января. Начало в 13:30 по киевскому времени.

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