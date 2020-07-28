Италия

Эусебио Ди Франческо отказался от работы в Испании ради возвращения в Серию А.

Фиорентина является приоритетом для Эусебио Ди Франческо — уверяет Sportitalia.

Бывший тренер Сассуоло и Ромы, уволенный из Сампдории в ходе сезона-2019/20, отказался от предложенного ему Алавесом двухлетнего контракта ради возможности возглавить Фиорентину.

Ранее сам Ди Франческо говорил, что имеет предложения от клубов АПЛ.

У нынешнего наставника "фиалок" Беппе Якини контракт рассчитан до окончания нынешнего сезона и ни он, ни клуб не намерены его продлевать.

Что касается Даниэле Де Росси и Лучано Спаллетти, которые являлись приоритетными вариантами для Фиорентины, то у первого отсутствует необходимая тренерская лицензия, а второй прекрасно себя чувствует, имея контракт с Интером, получая положенную зарплату и разводя лошадей на своей ферме.