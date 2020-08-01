Италия

Полузащитник Милана Джакомо Бонавентура может пополнить состав новичка Серии А.

Джакомо Бонавентура попал в сферу интересов Беневенто — уверяет Football Italia.

Завоевавшие путевку в Серию А "ведьмы" предложили 30-летнему полузащитнику Милана двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что Бонавентурой интересуется Торино. Кроме того, итальянские СМИ не исключают вариант с возвращением Джакомо в Аталанту.

Бонавентура за свою карьеру выступал в составе Аталанты (135 матчей во всех турнирах, 24 гола), Пергокремы (аренда, 3, 1), Падовы (аренда, 18, 1) и Милан (183, 35).