Италия

Итальянский нападающий доволен выигрышем почетной награды.

Чиро Иммобиле отметился 35 голами в сезоне 2019/20 и стал обладателем Золотой бутсы, обойдя Роберта Левандовски и Криштиану Роналду.

Итальянский нападающий поблагодарил команду и тренерский штаб и отметил, что горд за себя.

"Я очень счастлив и горжусь тем, чего я достиг, особенно когда оглядываюсь назад на то, с чего начал, и на все, через что прошел.

Если вы действительно верите, иногда мечты сбываются. Я могу только поблагодарить тренера и персонал, моих товарищей по команде, и я могу заверить вас, что эти голы предназначены для всей команды", — передает слова Иммобиле Football Italia со ссылкой на Lazio Style.

Напомним, что на итальянского нападающего после успешного сезона претендуют Эвертон и Ньюкасл.