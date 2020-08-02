Итальянский нападающий доволен выигрышем почетной награды.
Чиро Иммобиле, getty images
02 августа 2020, 09:29
Чиро Иммобиле отметился 35 голами в сезоне 2019/20 и стал обладателем Золотой бутсы, обойдя Роберта Левандовски и Криштиану Роналду.
Итальянский нападающий поблагодарил команду и тренерский штаб и отметил, что горд за себя.
"Я очень счастлив и горжусь тем, чего я достиг, особенно когда оглядываюсь назад на то, с чего начал, и на все, через что прошел.
Если вы действительно верите, иногда мечты сбываются. Я могу только поблагодарить тренера и персонал, моих товарищей по команде, и я могу заверить вас, что эти голы предназначены для всей команды", — передает слова Иммобиле Football Italia со ссылкой на Lazio Style.
Напомним, что на итальянского нападающего после успешного сезона претендуют Эвертон и Ньюкасл.