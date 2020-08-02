Италия

Бергамаски потерпели первое поражение с 20 января 2020 года.

Интер оказался сильнее Аталанты в рамках заключительного тура итальянской Серии А, благодаря чему занял вторую итоговую строчку в турнирной таблице (2:0).

Подопечные Джан Пьеро Гасперини вынуждены довольствоваться только бронзовыми медалями, однако данный результат трудно назвать провальным или безуспешным.

Аталанта продемонстрировала впечатляющую форму на дистанции в 2020 году. До неудачи с Интером бергамаски не знали поражений на протяжении 19 матчей подряд, в 15-ти из которых финальный свисток фиксировал их победу.

Поражение от Интера стало для Аталанты первым с 20 января 2020 года. Именно тогда команда Гасперини уступила СПАЛу в рамках 20-го тура итальянского первенства (2:1).

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Аталанта — Интер вы можете на Football.ua.