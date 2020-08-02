Италия

Главный тренер "нерадзурри" дал комментарий после игры с Аталантой.

Антонио Конте поблагодарил игроко в и тренерский штаб после победы над Аталантой, которая позволила занять второе место в Серии А.

"Ребята и персонал заслуживают похвалы за то, что добились результата, который давно не видели в Интере. Мы должны быть умными и не переходить от депрессии к восторгу, так как настроение слишком избыточно в обоих направлениях.

выступили в Кубке Италии и теперь хотим произвести впечатление в Лиге Европы" — передает сло ва Конте Football Italia со ссылкой на DAZN Я скажу, что мы выполнили свою цель в Серии А, мы хорошои теперь хотим произвести впечатление в Лиге Европы" — передает сло

"Это был тяжелый год для меня, и я рад, что у меня есть группа профессионалов, которые отдают все свои силы. Юве празднует свой девятый подряд Скудетто и еще раз доказали, что они явно сильнее".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Интер.