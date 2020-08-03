Италия

Тем не менее, это не помогло 35-летнему футболисту стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Сезон-2019/20 в Серии А завершен и уже определился лучший бомбардир, которым стал Чиро Иммобиле (Лацио).

Примечательно, что лидером по количеству ударов является Криштиану Роналду – у футболиста Ювентуса их 138 (88 – в створ ворот, 50 – мимо).

У Иммобиле 119 ударов (77 – в створ, 42 – мимо), а замыкает тройку Эдин Джеко – 93 удара (57 – в створ, 36 – мимо).

Ранее сообщалось, что лучшим ассистентом чемпионата Италии стал Луис Альберто.