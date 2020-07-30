Италия

Златан Ибрагимович согласовывает детали личного контракта с руководством Милана.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович принял решение остаться в команде — сообщает Gazzetta dello Sport.

По мнению авторитетного итальянского издания, ключевым фактором, повлиявшим на решение 38-летнего шведа, стало продление контракта тренера Милана Стефано Пьоли.

Также наверняка сказалось и то, что второе пришествие Ибры в Милан оказалось на редкость удачным, ведь только в матче 37-го тура против Сампдории Златан сумел установить два рекорда: один — личный, а второй — всеитальянский.

В течение ближайших дней представители Ибрагимовича должны уладить все детали личного контракта своего клиента.

По информации Gazzetta dello Sport, зарплата Златана составит 4 миллиона евро в год. Также будет предусмотрено несколько бонусов, самые значительные из которых — за количество забитых мячей и за завоевание Миланом права выступить в Лиге чемпионов сезона 2021/22.