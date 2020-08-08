Англия

Испанский полузащитник попрощался со стадионом Манчестер Сити.

Манчестер Сити принимал Реал на Этихаде в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов и добился победы со счетом 2:1.

Тот матч стал для Давида Сильвы, контракт которого с "горожанами" подходит к концу, последним на домашнем стадионе Манчестер Сити.

За английский клуб полузащитник отыграл 435 поединков, в которых отметился 77 голами и 140 результативными передачами.

Напомним, что Лацио предложил Давиду Силве трехлетний контракт.