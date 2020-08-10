Италия

Туринский клуб ищет замену для Андреа Пирло.

Андреа Пирло за очень быстрый срок сменил тренерский пост Ювентуса U-23 на аналогичное место во взрослой команде.

Теперь дубль туринской команды нуждается в новом тренере. Как сообщает журналист Николо Шира, им может стать Фабио Гроссо или Андреа Бардзальи.

Отметим, что последний в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Маурицио Сарри.

У Гроссо, в свою очередь, был опыт работы с командой Ювентуса U-20 в период с 2014-го года по 2017.