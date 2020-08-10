Италия

Владелец Фиорентины Рокко Коммиссо по своему состоянию превосходит хозяев Интера, Ювентуса, Ромы и Милана.

Президент Фиорентины Рокко Коммиссо занял седьмое место в списке самых богатых владельцев футбольных клубов в мире и не имеет себе равных в Италии — свидетельствует рейтинг миллиардеров, составленный Bloomberg.

Состояние Коммиссо оценивается в 9,05 миллиарда долларов, что позволяет ему занимать 205-е место в списке самых богатых людей планеты, 7-е в рейтинге самых богатых владельцев футбольных клубов в мире и 1-е — в Италии.

Второе место занимает хозяин Интера Чжан Цзиндун (его сын Стивен Чжан — президент "нерадзурри") – 7,52 миллиарда, на третьей позиции находится Сильвио Берлускони (Монца, Серия В) — 7,05 миллиарда.

Интерсно, что владелец Ювентуса Андреа Аньелли, глава компании Эллиотт, владеющей Миланом, Пол Сингер и новый хозяин Ромы Дэн Фридкин не входят в список 500 богатейших людей планеты.

Что касается тройки самых богатых владельцев футбольных клубов мира, то ее составляют Карлос Слим (Овьедо) – 45,7 миллиарда долларов, Франсуа Пино (Ренн) – 38,1 миллиарда и Роман Абрамович (Челси) — 15,9.