Италия

Президент Фиорентины Рокко Коммиссо назвал условия, при которых Федерико Кьеза покинет клуб.

Рокко Коммиссо прокомментировал текущее положение дел в клубе и итальянском футболе в целом.

"Я хочу, чтобы все сильнейшие игроки оставались в нашей команде, чтобы она могла прогрессировать, – цитирует президента Фиорентины Sport Mediaset. – Однако мы никого не собираемся удерживать насильно. Если тот же Кьеза захочет уйти, и мы получим хорошее предложение, то почему нет?"

Также Коммиссо поведал о том, чем завершился его конфликт с вице-президентом Ювентуса Павелом Недведом после матча между "фиалками" и "зебрами": "Я был очень зол после игры, но не потому, что мы проиграли, а потому, что с нами поступили несправедливо. А я всегда защищал, защищаю и буду защищать своих игроков и свою команду. Недвед? Я с ним больше не общаюсь".

Не смог не затронуть владелец Фиорентины и тему пандемии COVID-19: "Я очень хочу, чтобы футбол снова вернулся в нашу жизнь, но при этом на первое место надо ставить безопасность людей. Кроме того, мне кажется, что судорожные попытки доиграть нынешний сезон могут пагубно сказаться на следующем. Что касается сокращения зарплат, то игроки понимают, что должны внести свой вклад в борьбу с пандемией, но пока мы не договорились о том, насколько существенным будет это сокращение".

Ранее сообщалось, что Коммиссо не хочет отпускать Федерико Кьезу и Гаэтано Кастровилли.

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