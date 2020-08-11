Римляне готовы расстаться с молодыми хавбеками.
Джастин Клюйверт, Getty Images
11 августа 2020, 12:07
Полузащитники Джастин Клюйверт и Дженгиз Ундер могут покинуть Рому этим летом, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Молодые игроки не входят в планы руководства римлян, и они готовы продать их в межсезонье.
В приобретении Клюйверта заинтересованы несколько клубов из АПЛ, и "джаллоросси" хотят выручить за него около 20 миллионов евро.
В услугах Ундера же заинтересован Наполи. Римляне оценивают стоимость турецкого хавбека в 30 млн евро.
Ранее сообщалось, что Рома готова уволить главного тренера Паулу Фонсеку и пригласить на его место Маурисио Почеттино.