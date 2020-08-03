Аталанта заинтересована в приобретении Соломона и уже запросила у Шахтера стоимость трансфера, сообщает Tuttomercatoweb.

Источник утверждает, что "горняки" не хотят продавать полузащитника. Шахтер желает сохранить Соломона на следующий сезон.

Израильтянин отыграл 42 матча за дончан, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.

Напомним, что зимой Шахтер отказался продать Роме Соломона за 12 миллионов евро.