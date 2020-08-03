Израильтянин интересен итальянскому клубу.
Манор Соломон, фото getty images
03 августа 2020, 19:58
Аталанта заинтересована в приобретении Соломона и уже запросила у Шахтера стоимость трансфера, сообщает Tuttomercatoweb.
Источник утверждает, что "горняки" не хотят продавать полузащитника. Шахтер желает сохранить Соломона на следующий сезон.
Израильтянин отыграл 42 матча за дончан, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.
Напомним, что зимой Шахтер отказался продать Роме Соломона за 12 миллионов евро.