Италия

Лидер Шахтера может перебраться в Серию А.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что главный тренер Аталанта Джан Пьеро Гасперини попросил у руководства качественного усиления в атаку. В первую очередь, алленаторе требует обратить внимание на полузащитника Шахтера Тайсона и вингера Сассуоло Джереми Бога.

При этом, очевидно, что в случае приглашения этих футболистов, клубу придется пересмотреть свою зарплатную политику, ведь этим потенциальным новичкам придется платить большие деньги.

Контракт Тайсона с Шахтером истекает летом будущего года, что может поспособствовать переходу за небольшие деньги. Бога, в свою очередь, связан с Сассуоло двухлетним контрактом и стоит как минимум 20 миллионов евро.

Отметим, что Аталанта хорошо знакома с Тайсоном по играм против Шахтера в нынешней Лиге чемпионов.