Главный тренер "нерадзурри" пока не готов говорить об украинце.
Антонио Конте, getty images
16 августа 2020, 20:39
Антонио Конте перед игрой против Шахтера не захотел обсуждать потенциальный переход Виталия Миколенко в свою команду.
"Мы играем в Лиге Европы в конце сезона. Я могу только поблагодарить всю команду, всех игроков за то, что они отказали в течение сезона, особенно, после пандемии. Они достойны похвалы.
Говорить про Миколенко сейчас не время, я предпочту не отвечать на ваш вопрос", — сказал Антонио Конте на пресс-конференции.
Напомним, что на украинского защитника также претендует Вест Хэм, за который выступает Ярмоленко.
Евгений Музыка из Германии.