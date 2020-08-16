Италия

Главный тренер "нерадзурри" пока не готов говорить об украинце.

Антонио Конте перед игрой против Шахтера не захотел обсуждать потенциальный переход Виталия Миколенко в свою команду.

"Мы играем в Лиге Европы в конце сезона. Я могу только поблагодарить всю команду, всех игроков за то, что они отказали в течение сезона, особенно, после пандемии. Они достойны похвалы.

Говорить про Миколенко сейчас не время, я предпочту не отвечать на ваш вопрос", — сказал Антонио Конте на пресс-конференции.

Напомним, что на украинского защитника также претендует Вест Хэм, за который выступает Ярмоленко.

Евгений Музыка из Германии.