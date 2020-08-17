Андреа Пирло пригласил в свой тренерский штаб бывшего игрока Ювентуса Игора Тюдора, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

У хорватского специалиста сейчас есть действующий контракт с Хайдуком, который придется разорвать.

Игор Тюдор ранее работал в Хайдуке из Сплита, ПАОКе, Карабюкспоре, Галатасарае и Удинезе.

Напомним, что Пирло готов делать решительные шаги — Андреа согласен отпустить Дибалу, чтобы подписать новых игроков.