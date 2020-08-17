Итальянец формирует свою команду для работы в следующем сезоне.
Андре Пирло, фото getty images
17 августа 2020, 17:42
Андреа Пирло пригласил в свой тренерский штаб бывшего игрока Ювентуса Игора Тюдора, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
У хорватского специалиста сейчас есть действующий контракт с Хайдуком, который придется разорвать.
Игор Тюдор ранее работал в Хайдуке из Сплита, ПАОКе, Карабюкспоре, Галатасарае и Удинезе.
Напомним, что Пирло готов делать решительные шаги — Андреа согласен отпустить Дибалу, чтобы подписать новых игроков.