Италия

"Россоблу" договорились о переходе защитника.

Защитник Торино Лоренцо Де Сильвестри может в ближайшее время стать игроком Болоньи, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Опытный фулбек получит статус свободного агента и решил присоединиться к "россоблу". Стороны практически согласовали детали сделки и вскоре должны оформить сотрудничество.

Де Сильвестри выступал в составе Торино с 2016 года, перейдя из Сампдории. В минувшем сезоне 32-летний игрок провел 37 поединков в футболке "быков", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Болонья предложила 8 млн евро за нападающего Динамо Владислава Супрягу.