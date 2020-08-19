Италия

Швейцарец близок к переходу в туринский клуб.

Защитник Милана Рикардо Родригес может в ближайшее время стать игроком Торино, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Быки" согласовали детали трансфера швейцарского фулбека с Миланом и должны вскоре завершить сделку. Футболист уже прибыл в расположение туринского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Во второй половине прошлого сезона 27-летний игрок выступал на правах аренды в ПСВ, где провел 6 матчей.

Ранее сообщалось, что Торино также заинтересован в подписании нападающего Динамо Владислава Супряги.